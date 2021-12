Bénin: pour défaut d’espace convenable, Sèmè-Podji perd le projet « Sèmè City »

Les infrastructures de l’agence de développement Sèmè City ne seront plus construites dans la commune de Sèmè-Podji. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 22 décembre 2021, le gouvernement a décidé de délocaliser le projet vers la ville de Ouidah.

Le projet « Sèmè City » échappe à la commune de Sèmè-Podji. « Initialement prévues pour être érigées sur un site de 189 ha dans la commune de Sèmè-Podji, les infrastructures de Sèmè-City le seront finalement sur un domaine de 336 ha dans la commune de Ouidah où l’espace nécessaire et convenable a été obtenu », informe le Conseil des ministres.

Les principaux points de modification induits par le changement de site qui en découlent s’inscrivent dans une logique d’optimisation de la programmation architecturale.

Dans le cadre des travaux préalables au démarrage des constructions, le Conseil a autorisé le recours au cabinet qui avait été mandaté. Lesdites constructions sont destinées « à permettre à Sèmè-City de disposer de ses propres installations et d’accueillir de nouveaux partenaires d’envergure, pour développer des programmes plus ambitieux de formation, recherche et entrepreneuriat ».

Ce qu’il faut savoir sur Sèmè City

Créée par décret N° 217-440 du 31 août 2017, l’Agence de Développement de Sèmè City (ADSC) est un établissement public doté de la personnalité morale et d’une autonomie financière placé sous la tutelle de la Présidence de la République.

L’Agence de Développement de Sèmè City est jusque-là dirigée par Claude Borna, Directrice Générale, responsable de l’exécution, de la coordination et de la gestion des activités et du patrimoine. Elle travaille en communion avec le Conseil d’Administration, qui donne les grandes orientations.

Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’ADSC et pour autoriser tout acte ou opération. Il a pour mission principale l’adoption des grandes orientations stratégiques, le suivi de leur mise en œuvre, le contrôle du fonctionnement de l’Agence et la protection de son patrimoine. Le Conseil d’Administration est composé de 7 membres.