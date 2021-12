Bénin: plusieurs vigiles arrêtés pour vol de gazoil sur un chantier

Quatre (04) vigiles sont épinglés pour vol de gazoil sur un chantier. Ils ont été interpellés dans la nuit du 02 au 03 décembre à Akpakpa, dans le 4ème arrondissement de Cotonou.

Pour vol de gazoil, des gardiens de chantier sont dans les mailles de la justice. Au nombre des quatre mis en cause, un a été déposé en prison et les deux autres poursuivis sans mandat de dépôt et le quatrième relâché.

Selon les faits rapportés par Frissons radio, le chantier dont les vigiles incriminés avaient la charge, appartient à une entreprise de BTP. Les responsables de l’entreprise ont constaté une disparition progressive de plusieurs litres de gasoil sur leur site.

Pris la main dans le sac…

Dans la nuit du 02 au 3 décembre 2021, des élus locaux, qui suivaient certainement le dossier de près, ont surpris un véhicule chargé de bidons de gazoil, qui sortait du site. Le chauffeur et l’un des vigiles ont pris la clé des champs.

Quatre vigiles ont été finalement interpellés sur le chantier et Présentés au Procureur. Après l’audition, l’un des gardiens a été mis hors de cause, deux poursuivis sans mandat et le quatrième déposé en prison.