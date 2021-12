Bénin: Patrice Talon promulgue la loi de finance gestion 2022

Adoptée le jeudi 9 Décembre 2021 par les députés de la huitième législature, la loi N°2021-16 du 23 Décembre 2021 portant loi des finances exercice 2022 a été promulguée la semaine écoulée par le président Patrice Talon.

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a procédé au cours de la semaine écoulée à la promulgation de la loi N°2021-16 du 23 Décembre 2021 portant loi des finances exercice 2022.

Les chiffres clés de la loi des finances 2022

Le jeudi 09 Décembre 2021, les députés de l’assemblée nationale ont adopté la loi des finances, gestion 2022. Un budget général de l’Etat qui s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 2 541,203 milliards de FCFA.

En votant ce budget qui marque la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026 et de la gestion budgétaire en mode programme, la huitième législature donne ainsi au Président de la République et à son gouvernement les moyens de leur politique de développement.

Ce premier budget du second mandat du président Patrice Talon permettra au chef de l’Etat et à son équipe de mettre en œuvre les grands chantiers annoncés pour ce second mandat et de poursuivre la politique de transformation progressive et structurée de l’économie du pays.