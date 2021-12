Bénin – Office du baccalauréat: Alphonse da Silva reconduit à la tête de la structure

Le directeur de l’office du baccalauréat, le professeur Alphonse da Silva est maintenu à la tête de cette structure sous tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Son maintien au poste a été décidé lors du conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021.

Nommé le 1er Février 2011 en conseil des ministres à travers un décret de nomination pris par l’ancien président Thomas Boni Yayi, le professeur Alphonse da Silva est maintenu au poste après plus de 10 ans à la tête de la structure chargée de l’organisation des examens du baccalauréat.

Il a été en effet reconduit ce mercredi 22 Décembre 2021 en conseil des ministres. Sa reconduction en tant que directeur de l’office du baccalauréat est une prime à la compétence. En effet, l’homme a acquis de l’expertise à la tête de la DOB et l’organisation des examens du baccalauréat depuis quelques années souffre moins de raté.

De plus, le professeur Alphonse da Silva a entamé depuis peu des réformes pour perfectionner l’organisation de cet examen qui ouvre la voie aux études universitaires. Il s’agit par exemple de la digitalisation du dépôt des dossiers de candidature.

Quid de l’office du baccalauréat…

L’Office du Baccalauréat a été créé en 1970 et placé sous la direction du Français Montout, Chef du Département des Etudes Scientifiques et Techniques du Centre d’Enseignement Supérieur de Porto-Novo.

De 1970 à aujourd’hui, l’organisation du baccalauréat a connu cinq réformes ou réaménagements et douze (12) directeurs. L’actuel Directeur de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da SILVA est nommé au poste le 1er Février 2011 par le président Boni Yayi.

L’Office du Baccalauréat est un organisme public placé sous la tutelle du Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Il est doté de l’autonomie de gestion. Il est chargé de l’organisation technique et matérielle de l’examen du Baccalauréat en fonction des programmes en vigueur dans les Etablissements d’Enseignement Secondaire Général, Technique et Technologique, conformément aux textes régissant le Baccalauréat.

L’Office du Baccalauréat est en outre chargé de la délivrance des certificats de non inscription à l’examen du Baccalauréat de l’année académique en cours, des certificats d’authenticité du Baccalauréat, des relevés de notes, des attestations et diplômes à l’issue de la proclamation des résultats, de l’élaboration de l’Arrêté portant liste des candidats définitivement admis au Baccalauréat, session unique et session de remplacement.