Bénin: nouvelle attaque d’une position de l’armée, signalée dans l’Atacora

Une position de l’armée béninoise a été visée par des assaillants. De sources concordantes, l’attaque se serait déroulée dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 décembre 2021, dans le Département de l’Atacora.

Nouvelle attaque de la position de l’armée béninoise dans le nord du pays. Des sources contactées par BENIN WEB TV confirme l’information, mais ne donne pas de détails, notamment sur le bilan. Certaines sources parlent de deux morts sur place, un de chaque côté et des blessés. Un 2ème corps aurait été retrouvé du côté des assaillants lors du ratissage ; ce qui porte le nombre de morts à au moins trois.

Pour le moment, aucune source officielle n’a encore abordé l’information. Fin novembre et début décembre, le Bénin a subi trois attaques djihadistes à Banikoara et Porga, dans les zones frontalières. Ces attaques ont fait cinq morts dont deux dans le rang des soldats béninois et trois du côté des assaillants.

Depuis quelques jours, des officiers de l’armée sont en formation pour un renforcement de capacité. A l’ouverture de la formation, le ministre de la Défense a invité les militaires à la vigilance, car le danger est désormais là. « Avant, nous disons que la menace est au Nord-Ouest, la menace est au Nord, la menace peut venir de l’Est. Maintenant, la menace est là, et à tout moment, peut surgir d’une façon ou d’une autre », a déclaré Fortunet Alain Nouatin.