Bénin – Nouvel an 2022: Patrice Talon donne RDV à son peuple, ce vendredi à 20h

Le président de la République du Bénin, Patrice Guillaume Athanase Talon, s’adressera aux béninois ce vendredi 31 décembre 2021 à 20h (heure locale) pour ses traditionnels vœux à l’orée du nouvel an 2022.

Comme à la fin de chaque année, le président de la République était face aux députés ce mercredi 29 décembre 2020 pour son traditionnel message sur l’état de la nation. Patrice Talon qui faisait son premier exercice pour le compte de son second mandat a évoqué les attaques djihadistes récemment subies par le Bénin. Il a salué la mémoire des militaires tués dans ces attaques et annonce des mesures fortes pour lutter contre le phénomène.

« les capacités de l’armée béninoise seront considérablement renforcées »

Les différentes attaques survenues dans le pays, « au delà de troubler notre quiétude, nous rappellent d’avantage notre obligation collective de préserver l’intégrité du territoire, l’unité nationale et l’harmonie qui nous caractérise malgré les désaccords sporadiques inhérent à la vie en communauté », a indiqué Talon. Il a déclaré que « nous serons à l’avenir encore plus déterminé et plus vigilent. A cet égard, le gouvernement prend déjà des mesures fortes pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologique ».

« Les capacités de nos forces de défense et de sécurité seront considérablement renforcées. Les moyens leur seront donnés à suffisance pour leur permettre d’assurer la protection optimale du pays tout entier de sorte que même dans leurs propres rangs, il n’y ait plus d’autre victimes », a martelé Patrice Talon. Il a également souligné que « la coopération avec les pays limitrophes sera accrue pour mutualiser les moyens de prévention et de lutte ».