Bénin – Nouvel abandon de poste à la police: un avis de recherche lancé par la hiérarchie

Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya a lancé un avis de recherche contre deux de ses éléments qui ont abandonné depuis des jours leur poste. Selon les informations de « Le Potentiel », les deux fonctionnaires de la police républicaine ont respectivement quitté leur poste le 4 pour l’un et le 20 pour l’autre et n’ont plus fait signe de vie.

Ces deux fonctionnaires de la police recherchés par leur hiérarchie n’ont sollicité aucune permission. Leur abandon de poste a été constaté par la hiérarchie policière qui a lancé un avis de recherche pour les retrouver.

Toutes les unités de la police républicaine sont donc instruites à les rechercher partout sur l’ensemble du territoire national et même dans les pays voisins. C’est un énième avis de recherche lancé par la police républicaine qui enregistre depuis quelques temps des abandons de poste en son sein. Une situation qui amène certains à se demander ce qui se passe au sein de cette corporation.