Bénin: mort et blessés dans un grave accident sur la voie Cotonou-Porto-Novo

Un grave accident de la circulation fait un mort et des blessés sur la voie inter-Etat Cotonou-Porto-Novo. L’accident s’est produit ce dimanche 12 décembre 2021.

Un mort et des blessés dans un accident mortel. Le drame s’est produit sur la voie inter-Etat Cotonou-Porto-Novo. Une bâchée et un conducteur de taxi-moto sont impliqués dans cet accident. Selon les informations rapportées, la bâchée et le motocycliste sont entrés en collision. Un choc violent, qui a occasionné la mort du conducteur de taxi-moto.

La passagère du motocycliste a été gravement blessée et conduite à l’hôpital dans un état d’inconscience. Les occupants de la bâchée ont été aussi blessés, mais ils ont pris la clé des champs.

A noter que ce même week- end, un autre accident mortel s’est produit à Ouèssè. Il s’agit d’un motocycliste, qui s’est retrouvé dans un caniveau à ciel ouvert. Selon des témoins, le conducteur roulait à vive allure quand le drame est survenu.