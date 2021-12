Bénin : la Fondation Moov Africa inaugure un Bloc de cantine aux écoliers de l’EPP goulo-Sodji

Soucieuse de la santé nutritionnelle des écoliers, gage d’une éducation de qualité, la fondation Moov Africa a concrétisé ce vendredi 17 décembre 2021, ses engagements pris depuis le 11 juin dernier en offrant un Bloc de cantine composé d’une cuisine, d’un réfectoire et d’un magasin aux apprenants de l’Ecole Primaire Publique Goulo-Sodji dans la commune de Zè, département de l’Atlantique.

La Fondation Moov Africa reste toujours fidèle à ses valeurs de générosité, d’altruisme et de responsabilité sociétale. Après la pose de la première pierre pour la construction des infrastructures de la cantine scolaire de l’Ecole goulo-Sodji, la fondation a joint l’acte à la parole. En effet, la cérémonie de remise officielle du Bloc de cantine composé d’une cuisine, d’un réfectoire et d’un magasin a été faite ce vendredi 17 décembre en présence du Ministre des Enseignements primaire et Maternel, Salimane Karimou.

L’évènement a également connu la participation des autorités politico-administratives dont notamment, le représentant du préfet de l’atlantique, le représentant du Maire de la commune de Zè, les représentants de l’Unicef et du Programme Alimentaire Mondial (PAM), la Secrétaire Exécutive de la Fondation Moov Africa, le personnel de l’Ecole et les parents d’élèves.

Soulager la peine des écoliers de l’EPP goulo-Sodji

Pour Dolores Chabi Kao, secrétaire exécutive de la Fondation Moov Africa, l’esprit de solidarité qui animait la fondation lors de la pose de première pierre le 11 juin dernier est resté inamovible. C’est d’ailleurs l’occasion pour la représentante du Directeur Général de Moov Bénin de remercier les populations de goulo-Sodji, notamment les femmes pour leur soutien et leur accompagnement à l’endroit de l’entrepreneur pour la finition des travaux.

Le complexe inauguré comprend une cantine scolaire composé d’une salle d’une superficie de 160 m2 (20m sur 8m), un bâtiment semi-ouvert avec des banquettes et comptoir en béton pour permettre aux écoliers de changer d’air le temps de la pause. Un bloc de deux salles qui comprend une cuisine d’une superficie de 30 m2 avec foyer intégré, un plan de travail et des armoires de rangement. Une armoire d’une superficie de 20 m2 avec des espaces de rangements pour le stockage des vivres.

Pour la représentante de l’Unicef, cette cérémonie est d’autant plus importante au regard de l’action qu’elle supporte notamment dans le cadre de la réalisation des droits des enfants à l’éducation.

Après avoir félicité le gouvernement pour avoir fait des cantines scolaires une priorité clé de son programme d’action gouvernemental, Djanabou Mahonde a remercié la fondation Moov Africa pour le financement de ce Bloc de cantine qui participera sans aucun doute à l’amélioration des conditions d’accès des enfants à l’école.

A en croire le représentant du Programme Alimentaire Mondial, Guy Mesmin Adoua, Cette action sociale de la Fondation Moov Africa qui vise à soutenir les efforts du gouvernement béninois dans la mise en œuvre du programme national d’alimentation scolaire intégré restera inoubliable dans le cœur des enfants qui sont les grands bénéficiaires.

Moov Africa, un partenaire soucieux du progrès de l’école béninoise

Au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, le Ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, a dit sa fierté tout en remerciant tous les partenaires techniques et financiers notamment la fondation Moov Africa pour tous les efforts sans cesse déployés en faveur de la promotion et du développement de l’éducation.

Pour Salimane Karimou, en concrétisant les engagements pris depuis le 11 juin dernier lors de la pose de première pierre, Moov Africa vient de démontrer à la face du monde qu’elle demeure un partenaire incontournable sur lequel le Bénin peut compter pour appuyer d’autres écoles avec ce type de joyau. A en croire le Ministre, cet acte important posé par Moov Africa contribuera de manière significative au renforcement des capacités d’interventions et plus largement au renforcement du système éducatif.

Le Chef de Village, représentant des populations de goulo-Sodji, a promis pour sa part, qu’un bon usage sera fait du joyau réceptionné.

Les meilleurs élèves de l’EPP goulo-Sodji primés par Moov Africa

Après la cérémonie d’inauguration, les meilleurs élèves de l’Ecole Primaire Publique de goulo-Sodji ont reçu des lots de kits scolaires composés des cahiers, des livres, des stylos, un vrai dessinateur, un tee-shirt et une casquette Moov Africa.

Faut-il le rappeler, la cérémonie officielle de pose de la première pierre pour la construction des infrastructures inaugurées ce vendredi, avait été faite en présence de la première dame du Burundi, Angeline Ndayubaha Ndayishimiye, invitée d’honneur de la Fondation Moov Africa en visite de travail au Bénin.