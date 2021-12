Bénin: Me Adrien Houngbédji maintenu à la tête du PRD pour les défis urgents

Le Parti du renouveau démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji était ce dimanche 19 Décembre 2021 en congrès ordinaire; le 5ème dans la vie du parti. Au cours des travaux, le leader charismatique des « Tchoco-tchoco » a été reconduit pour un nouveau mandat de cinq ans.

Me Adrien Houngbédji conduit les rênes du parti du renouveau démocratique pour un nouveau mandat. Il a été maintenu ce dimanche 19 Décembre 2021 au poste de président du parti par les congressistes. En effet, au cours des travaux du cinquième congrès ordinaire du parti, les congressistes ont été unanimes pour le maintien en poste de leur leader.

En effet, pour les congressistes, aussi bien ceux de Porto Novo que ceux qui, à des milliers de kilomètres participaient par visioconférence au congrès, il n’est pas question que le président Adrien Houngbédji quitte la tête du parti. C’est avec lui à la manette que les responsables et militants du parti entendent faire la remontada.

Ainsi maintenu au poste, Me Adrien Houngbédji sera soutenu par un bureau remembré. Mais pour lui, la remontada du parti dépendra de deux facteurs. Premièrement de la mobilisation des militants et deuxièmement, de la réconciliation avec les anciens camarades de lutte.

Il faut préciser qu’en dehors du siège national du parti du renouveau démocratique à Porto Novo, le congrès s’est également tenu par visioconférence à Kandi, à Parakou, à Djougou, à Natitingou, à Dassa-Zoumè, à Bohicon, à Lokossa, à Toviklin, à Godomey, à Cotonou, à Akpro-Missérété et à Ifangni.

L’Etat actuel du parti du renouveau démocratique…

C’est un parti du renouveau démocratique totalement affaibli qui a tenu ce dimanche 19 décembre 2021, son cinquième congrès ordinaire. Le parti a en effet amorcé sa descente aux enfers lors des élections législatives de 2019.

C’est la première fois en effet depuis 1990 que le parti de Me Adrien Houngbédji, le parti mythique de Porto Novo et l’une des formations politiques qui a battu le record de longévité a raté le rendez-vous de l’assemblée nationale. Sans élu au parlement, le parti arc-en-ciel perdra également toutes les mairies qui étaient sous son contrôle à l’issue des élections communales et municipales de 2020.

Affaibli dans ses fiefs naturels par le parti Union Progressiste du président Bruno Amoussou, le parti du Renouveau Démocratique a désormais, aux dires de certains observateurs de la vie politique deux choix qui s’imposent à lui. Faire de rétropédalage en acceptant de se dissoudre dans un des deux blocs politiques devenus partis politiques ou accepter de disparaitre de l’échiquier politique à l’issue des prochaines législatives.

En effet, le nouveau cadre d’exercice des partis politiques leur impose au titre de l’article 27 de la loi N°2019-41 du 15 Novembre 2019 complétant et modifiant la loi 2018-23 du 17 Septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, « de participer aux élections législatives, communales et locales pour se maintenir juridiquement en vie. En d’autres termes, « Tout parti politique perd son statut juridique, s’il ne présente pas de candidats à deux élections législatives consécutives.« ,

Se basant sur cette disposition, plusieurs acteurs politiques soutenant le président Patrice Talon ont annoncé la disparition prochaine du parti Arc-En-Ciel si les responsables de cette formation politique continuent de faire cavalier seul au lieu de se conformer à la philosophie du président de la république qui milite pour de grands regroupements politiques.

De leur côté, les responsables du parti du renouveau démocratique affirment ne pas être concernés par la disposition citée supra. Selon eux, même si le PRD n’a pas de député à l’assemblée nationale, personne ne pourra soutenir que le parti n’a pas participé à ce processus électoral.

Pour le PRD, du moment où le parti a constitué ses dossiers et a déposé au niveau de la commission électorale nationale autonome (CENA) avant que le dossier ne soit rejeté, alors le parti a déjà participé aux législatives de 2019. Une interprétation que les juristes auront le temps certainement d’éclairer.

Au demeurant, confiant qu’il a participé aux dernières législatives, le PRD malgré la situation délicate qui est la sienne a décidé au cours du congrès du samedi, de continuer sa marche solitaire, convaincu de pouvoir remonter la pente lors des législatives de 2023.