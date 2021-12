Bénin: l’UNSTIM rend hommage à son ex-recteur, feu Gérard Dègan

l’Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (UNSTIM) rend hommage à l’ex-recteur Gérard Dègan, décédé le mardi 07 septembre 2021. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs autorités dont la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et l’actuel recteur Joachim Djimon Gbénou.

Le Professeur Gérard Dègan immortalisé à l’UNSTIM d’Abomey. Ses pairs, en présence de la ministre de tutelle, lui ont rendu un hommage digne du nom. Sa mort est une tragédie, la ministre Eléonore Yayi Ladékan n’a pas manqué de le préciser. “C’est une disparition tragique, une catastrophe”, a-t-elle déclaré.

Les propos du ministre ont fait l’unanimité dans le rang des invités présents. Gérard Dègan était un homme travailleur et a tout donner pour poser les fondements de l’UNSTIM, dont il était le premier recteur. Il avait encore des projets en vue pour l’université, quand la mort l’a arraché. Son successeur, Joachim Djimon Gbénou prend l’engagement de veiller à l’émergence de l’héritage laissé par l’illustre disparu.

Sur le site d’Abomey (Sogbo Aliho), le bâtiment R+1 abritant les Écoles d’ingénieurs va désormais porter le “Gérard Dègan”. Les premières promotions de ces écoles porteront également la dénomination “Promotion Gérard Dègan”.