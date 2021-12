Bénin: l’ultimatum de l’ARCEP aux vendeurs de téléphones portables échoit

Les importateurs ou vendeurs de téléphones portables, de tablettes ou tous autres équipements radioélectriques servant à l’émission ou à la réception de signaux et de correspondances, sont invités par l’ARCEP BENIN à faire homologuer leurs produits avant le 31 Décembre 2021.

C’est à travers un communiqué en date à Cotonou du 20 Octobre 2021 que l’autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) a fixé un ultimatum aux importateurs et vendeurs de téléphones portables, de tablettes ou tous autres équipements radioélectriques servant à l’émission ou à la réception de signaux et de correspondances à s’assurer de l’homologation de leurs produits sous peine de l’application des dispositions de l’article 262 du code numérique.

A lire aussi: L’Arcep inflige une amende de près de 600 millions FCFA à Moov Africa Togo

En conséquence, l’ARCEP-Bénin invite toute personne physique ou morale à procéder à l’homologation des équipements ou terminaux en vente, au plus tard le 31 Décembre 2021.

« En tout état de cause, l’ARCEP BENIN informe le public que des mesures sont en cours afin que seuls les équipements homologués soient fonctionnels sur les réseaux de communication en République du Bénin« , précise le communiqué de l’ARCEP BENIN signé par le président Flavien Bachabi.

Le code du numérique: