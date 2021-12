Bénin: l’opposante Reckya Madougou condamnée à 20 ans de prison ferme

Dans le dossier « financement de terrorisme », la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) condamne Reckya Madougou et trois de ses co-accusés à 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions d’amende. La Cour a également requalifié les faits de financement du terrorisme en complicité de financement du terrorisme.

Le verdict de la Criet est tombé tôt dans la matinée de ce samedi 11 décembre 2021, dans le dossier « financement de terrorisme ». La principale accusée, Reckya Madougou écope de 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions francs CFA d’amende. Ses co-accusés Bio Dramane Tidjani, Sacca Zimé Georges et Mama Touré Ibrahim ont été écopé de la même peine.

En ce qui concerne Gbassiré Mora Mohamed, il est condamné à 5 ans de prison et 2 millions francs CFA d’amende. Mama Bio Tidjani est quant à lui, acquitté.

A la barre, les accusés ont plaidé non coupable et rejeté les faits. Les avocats de la défense ont démontré à la Cour qu’il n’y a pas de preuves pour confirmer les accusations portées contre leurs clients. Elle a même plaidé pour un non-lieu, faisant une similitude entre le dossier Madougou et celui de la tentative d’assassinat dans lesquel avait été cité Patrice Talon.

C’est triste pour notre justice. Je maintiens qu’il n’y a pas de preuves. Robert Dossou, après le verdict de la Cour

Invitée à se prononcer une dernière fois avant le verdict, l’ancienne ministre a tenu des propos similaires à ceux de Joël Aïvo. « Je l’ai dit, je me répète. Je m’offre à la démocratie de mon pays, si mon sacrifice peut rendre à votre cour son indépendance », a lancé Reckya Madougou à l’endroit des juges.