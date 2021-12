Bénin : les travailleurs du transport terrestre outillés sur la protection sociale par la CNSS

La caisse Nationale de Sécurité sociale a organisé un atelier de formation sur la protection sociale des travailleurs du secteur des transports en République du Bénin. La cérémonie a été officiellement lancée par le Directeur Général de la CNSS, Appolinaire Cadété Tchintchin.

La CNSS assure la couverture des travailleurs soumis aux dispositions du code du travail contre les risques sociaux inhérents à leur vie professionnelle dont l’impact conduit soit à la réduction ou à la suppression de leurs gains soit à l’augmentation de leur charges. C’est pourquoi, dans le cadre de son projet social, elle a jugé opportun d’organiser une formation sur les enjeux et perspectives de la protection sociale des travailleurs du secteur des transports terrestres en République du Bénin.

Selon le Directeur Général de la CNSS, Appolinaire Cadété Tchintchin qui a lancé les activités, le secteur du transport routier est stratégique pour le développement économique du Bénin. Ce secteur assure dit-il, le déplacement des personnes et des biens aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, contribuant ainsi à la croissance économique et à la création d’emploi salariés.

Mais il déplore que la majorité des travailleurs employés dans le secteur du transport terrestre notamment les conducteurs, les apprentis et leurs familles ne bénéficient pas de la protection sociale offerte par la loi. Pour lui, cet état de fait interpelle dans la mesure où les véhicules de transport et les marchandises sont couverts par une police d’assurance de fret et de responsabilité civile mais pas le travailleur.

Apollinaire Cadété Tchintchin espère qu’à l’issue de cette rencontre d’échange, tous les acteurs du secteur terrestre s’approprieront leurs obligations et droits en matière de protection sociale et s’engageront à côté de la CNSS dans le cadre de la lutte pour la sécurité sociale au Bénin.

Lors de cet atelier, une communication sur les obligations de l’employeur du secteur des transports terrestres au regard de la loi n°98-019 du 20 mars 2003 portant code de sécurité en république du Bénin a été animée par Raïmi Sikirou, chef service contrôle employeurs de la CNSS.

Comme lui, le Directeur du budget et du Patrimoine de la CNSS, Eugène Adédjoumon a présenté une communication sur les droits du salarié employé dans le secteur des transports terrestres en république du Bénin.