Bénin : les transferts d’un compte Moov Money vers un compte UBA désormais possibles

Avec Moov Banking, il est désormais possible de transférer des fonds d’un compte Moov Money vers les cartes bancaires UBA. C’est la bonne nouvelle annoncée ce vendredi 10 décembre 2021 par la Direction Générale de Moov Africa Bénin et celle de UBA.

Le réseau de téléphonie mobile Moov Africa Bénin poursuit son engagement pour le développement de l’inclusion financière au Bénin en s’inscrivant dans la dynamique d’innovation portée par le mobile Banking. C’est fort de cela qu’après son partenariat avec la Poste du Bénin, Moov Africa Bénin s’est associé à UBA pour simplifier la vie de ses clients.

En effet, désormais grâce à Moov money et UBA Bénin, déposer, retirer et transférer de l’argent se fait rapidement où quelque soit la position du client. Selon les explications de Aissatou Diallo, sous-Directeur Data et Digital Services de Moov money, ce partenariat avec la Banque UBA Bénin, sur le service Moov Banking permet aux partenaires et abonnés de faire des transferts de leurs comptes ou de leur carte bancaire UBA sur leur compte Moov Money sans se déplacer et sans avoir à déposer de l’argent en cash. « C’est à dire qu’à partir des comptes UBA, ou de la carte visa prépayée UBA vous avez la possibilité de faire des transferts sur le compte Moov Money et vice versa », a-t-elle précisé.

Pour le directeur Général par intérim de UBA, Kayodé Ebitigha, UBA s’investit de jour en jour à proposer encore un peu plus à sa clientèle, des produits et services innovants avec pour support le Numérique. « Pour traduire davantage cette volonté, nous avons fait l’option de collaborer avec des partenaires de choix tel que Moov Africa », a-t-il annoncé.

« Aujourd’hui, nous sommes fiers de proposer à la population béninoise, le dernier né de nos services issus du partenariat entre nos deux entités. Les clients de UBA peuvent à partir de leur compte UBA déposer de l’argent sur leur compte Moov Money et le retirer ensuite dans tous les points Moov Money au Bénin. Ils peuvent également déposer de l’argent sur leur compte UBA à partir de leur compte Moov Money. La même opération est également possible à partir de nos cartes visa prépayées qui sont incontestablement les meilleurs du marché en terme de performances ». Kayodé Ebitigha , Directeur Général par intérim de UBA

Rien de plus simple pour activer ce service. Vous pouvez soit vous rendre dans l’une des agences UBA pour remplir le formulaire de souscription afin de lier votre compte bancaire ou votre carte UBA à votre compte Moov Money. Ou alors, souscrivez à distance en composant *855*1*3# et suivez les instructions.

Une fois que vous avez souscrit à l’offre, pour effectuer toutes vos transactions, tapez simplement le code *855*1*3 et faites vos transferts où que vous soyez.