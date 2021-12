Bénin: les sorts de Madougou et Aïvo sont entre leurs mains et celles du chef de l’Etat, selon Ologou

Alors que les politiques Joël Aïvo et Réckya Madougou sont respectivement condamnés à 10 ans et 20 ans de prison dans diverses affaires, le politologue Expédit Ologou estime que désormais leur sort est dans les mains du président Patrice Talon si entre temps, des actions de bons offices sont menées en amont.

Condamnés à 10 ans de prison pour blanchiment d’argent et d’atteinte à la sûreté de l’Etat, en ce qui concerne Joël Aïvo et à 20 ans de réclusion criminelle pour atteinte à la sûreté de l’Etat pour le cas de Réckya Madougou, les deux personnalités politiques béninoises sont désormais fixées sur leur sort après plusieurs mois de détention provisoire. A la suite de ces décisions de justice, plusieurs personnalités ont apporté leur point de vue sur la suite éventuelle qui pourrait être donnée à ces affaires.

Entre autres observateurs qui ont donné leur point de vue, le politologue Expédit Ologou, qui a estimé la situation politique du pays est tendue et qu’il pourrait y avoir des actions envers les deux « nouveaux condamnés » pour décrisper la situation. Selon Ologou, « le chef de l’État, personnalité la plus portante du système politique, et qui est au cœur de l’arrangement institutionnel, dès lors qu’il aura décidé, tout sera possible ». Il estime que le président Talon a, entre ses mains désormais, les sorts de Aïvo et Madougou et que s’il le veut, il peut faire en sorte de changer les choses.

Cependant, le politologue assure que cette option ne serait envisagée par le chef de l’Etat, que si, en amont, il y a une mission de bons offices. « Dans l’hypothèse d’une option conciliante, les acteurs dans leur ressenti peuvent entreprendre des actions de bons offices dans l’hypothèse de la pacification politique pour obtenir une sorte de clémence », a proposer Expédit Ologou. Notons que la situation politique du Bénin est plutôt tendue depuis un moment.