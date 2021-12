Bénin: les nominations du Conseil des ministres du 22 décembre 2021

Plusieurs nominations ont été prononcées ce mercredi 22 décembre 2021 en Conseil des ministres. Lesdites nominations sont intervenues au ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle et au ministère du tourisme, de la culture et des arts.

Les nominations suivantes ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs :

Au ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Secrétaire général du ministère

Monsieur Ansèque GOMEZ COAMI

Directeur général de l’Enseignement supérieur

Monsieur Issaka ABDOU KARIM YOUSSAO

Directeur général de la Recherche scientifique

Monsieur Clément AGBANGLA

Directeur de l’Orientation et du Suivi de l’Enseignement supérieur

Monsieur Kossivi ATTIKLEME

Directeur de l’Office du Baccalauréat

Monsieur Alphonse da SILVA

Directeur du Centre béninois de la Recherche scientifique et de l’Innovation

Monsieur Marc Tchokponhoué T. KPODEKON

Directeur du Partenariat et de la Promotion de la Recherche scientifique et de l’Innovation

Madame Hortensia Vicentia ACACHA ACAKPO

Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts

Directeur du Développement du Tourisme

Madame Faïzath KORA

Conseiller technique juridique

Monsieur Prudence Léonce C. DAHODEKOU

Conseiller technique au Tourisme et à l’Hôtellerie

Monsieur Christian Pascal COUTHON.