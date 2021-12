Bénin: « Les Démocrates » fait sa « déclaration officielle et publique » d’appartenance à l’opposition

Conformément à la loi portant statut de l’opposition, le parti « Les Démocrates » officialise son appartenance à l’opposition. La déclaration officielle et publique a été faite ce samedi 11 décembre 2021 au cours d’un Conseil national extraordinaire tenu à Cotonou.

Le parti Les Démocrates se conforme à la loi N°2019-45 du 25 novembre 2019, portant statut de l’opposition en République du Bénin. Comme l’indique l’article 6 de cette loi, le parti dont Boni Yayi le président d’honneur, a fait sa déclaration officielle et publique de son appartenance à l’opposition.

Je voudrais saisir l’opportunité que m’offre la présente session du Conseil National pour déclarer une fois encore ce jour 11 décembre 2021, que le parti Les Démocrates notre parti, s’inscrit résolument dans l’opposition au régime du Président Talon. Il entend jouer pleinement le rôle dévolu à ce statut et s’engage à respecter les dispositions légales qui le régissent. Eric Houndété, président de « Les Démocrates »

Selon l’ancien député, cette déclaration d’appartenance à l’opposition intervient à l’occasion du Conseil national, pour permettre l’accélération de la procédure entamée au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (MISP). « En prononçant le présent discours ce jour samedi 11, mon intention est non seulement de mettre à exécution rapide votre décision en proclamant l’appartenance de notre parti à l’opposition, mais aussi et surtout d’accélérer la procédure d’enregistrement de notre déclaration d’appartenance à l’opposition, selon les indications du Ministère de l’intérieur », a déclaré Eric Houndété

Le parti Les Démocrates a tenu son Conseil national au lendemain de la condamnation de sa candidate désignée pour le compte de la présidentielle de 2021, Reckya Madougou. Elle a écopé de 20 ans de réclusion criminelle et 50 millions de francs CFA d’amende, pour complicité d’actes de terrorisme.

Depuis le début du dossier, le parti n’a de cesse de dénoncer un « acharnement politique ». Pour lui, l’arrestation et la condamnation de l’ancienne ministre et plusieurs autres de ses membres, est une manœuvre politique visant à le déstabiliser.