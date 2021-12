Bénin: le PRD désormais déterminé à reconquérir ses fiefs investis par l’Union Progressiste

Le président Adrien Houngbédji est convaincu de la remontée de sa formation politique, le parti du renouveau démocratique. Il s’est efforcé ce dimanche 19 Décembre de communiquer cette assurance à sa troupe lors du cinquième congrès ordinaire du parti.

Après cinq ans de traversée du désert, le parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji s’organise pour sortir la tête de l’eau. Tel est d’ailleurs l’objectif visé par le congrès ordinaire organisé par le parti le dimanche 19 Décembre au siège du part et par visioconférence dans les départements.

Le leader charismatique des Tchoco-tchoco a saisi cette rencontre politique pour remonter le moral à sa troupe. L’ancien président de l’assemblée nationale ne se fait aucun doute sur la remontée du parti arc-en-ciel.

« Nous remonterons parce que nous travaillerons. Nous réussirons parce que nous voulons nous réconcilier avec tous nos frères et sœurs qui nous ont quittés par incompréhension. Nous remonterons parce que nous aurons rassemblé autour de nous, un plus grand nombre de Béninois » a martelé le N°1 du PRD.

Cette remontée du parti aux dires de son président sera axé sur une dynamique au service d’une conviction, une dynamique propulsée dans l’action après l’analyse et la réflexion. Me Adrien Houngbédji est convaincu de cette remontée qui permettra à son parti de reprendre sur l’échiquier politique et dans les institutions les places qui lui ont été arrachées.

« Nous reviendrons. Nous le voulons parce que nous le pouvons, forts de notre cohésion, forts de notre capacité de travail« , a précisé le leader charismatique des tchoco-tchoco. Seuls contre tous, poursuit-il, nous avons fait élire des députés dans 5 des 6 départements que comptait notre pays en 1995.

« Seuls et sans détenir aucun pouvoir, nous avons été des faiseurs de roi aux présidentielles de 1996 ; finalistes aux élections présidentielles de 2006 et 2011. Nous sommes fiers de ce que nous représentons sur l’échiquier politique national depuis 30 ans« , martèle Me Adrien Houngbédji pour requinquer la troupe.

Ouvrir le parti à la diversité …

Le parti du renouveau démocratique n’entend plus être un parti du département de l’Ouémé et du Plateau. Il veut étendre son hégémonie sur l’ensemble du territoire nationale et surtout récupérer ses fiefs qui sont aujourd’hui sous l’influence du parti Union Progressiste. C’est à cette condition, semble partager Me Adrien Houngbédji à ses militants, que le parti renaitra.

« Rassembler est aussi une impérieuse nécessité ; pour prouver aux yeux du monde, que nous sommes un parti de dimension nationale. C’est pourquoi nous devons ouvrir largement notre parti à la diversité du peuple béninois, que cette diversité soit géographique, sociale, professionnelle, de genre ou d’origine, d’âge et d’expérience, de croyance ou d’engagements« , a affirmé Me Adrien Houngbédji.

Le président du PRD a profité de l’occasion pour réitérer le soutien de son parti au président Patrice Talon. Le PRD s’engage toujours aux côtés du pouvoir mais fait de la priorité du moment son retour à l’hémicycle.

« Nous nous battons aussi pour notre retour à l’Assemblée nationale ; pour notre retour à la tête de nos communes. En démocratie, chacun doit occuper la place que lui accorde le suffrage des électeurs« , affirmé le président Adrien Houngbédji pour fixer tout le monde sur les prochaines perspectives de sa formation politique.

Ainsi, il n’ y a plus de doute, c’est désormais une lutte politique féroce qui s’engage entre le parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji et celui de l’Union Progressiste du président Bruno Amoussou. C’est un secret de polichinelle que cette dernière formation politique avec l’activisme de Louis Vlavonou vise de faire disparaître le PRD dans les zones qui étaient il y a encore quelques années, ses fiefs naturels.