Bénin: le palais royal de Kérou mis sous scellés dans un conflit de succession royale

Le palais royal de Kérou est mis sous scellés par le Préfet du Département de l’Atacora, Déré Lydie Chabi Nah. L’arrêté préfectoral a été pris pour ramener à l’ordre les deux camps qui s’affrontent dans le cadre de l’intronisation du nouveau roi.

« Les intronisations des prétendus rois Faroumonso Piri II et Faroumonso Piri Deeman sont nulles et de nul effet », lit-on à l’article 1er de l’arrêté préfectoral datant du 29 novembre 2021. Ainsi, le Préfet Déré Lydie Chabi Nah a instruit le Maire de la commune de Kérou à l’effet de prendre les dispositions nécessaires pour la libération et la mise sous scellés de la cour royale Faroumonso.

La levée des scellés et l’occupation de lieux interviennent sur autorisation expresse du Préfet

Les deux camps protagonistes à la tête de la cour royale s’opposent autour du mode d’intronisation. En effet, selon la tradition, le roi de Kérou est intronisé par celui de Kouandé. Une partie des protagonistes a décidé d’introniser un roi sur place à Kérou, contrairement aux autres qui se sont rendu à Kouandé pour faire introniser leur roi. Le même royaume se retrouve donc avec deux rois. C’est à cette pagaille que le Préfet vient mettre fin.