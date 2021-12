Bénin: le Japon expose le fruit du dynamisme de la coopération entre les deux pays

La coopération entre le Japon et le Bénin est en plein boom avec le pays asiatique qui multiplie ses réalisations et ses dons au pays d’Afrique de l’ouest. Vendredi, la représentation nippone à Cotonou, a fait un tour d’horizon de ses réalisations avec les médias locaux.

Dans le but de faire toucher du doigt les réalisations concrètes du Japon dans sa coopération avec le Bénin, à la population lambda, l’ambassade du Japon, comme à son habitude chaque année, a invité les professionnels des médias pour une tournée d’immersion. Cette fois, la délégation a visité deux sites où les réalisations de l’ambassade ont apportés un nouveau souffle au développement du pays.

Les sites visités sont tous liés au secteur de l’éducation. Dans un premier temps, la délégation des diplomates japonais et de la presse béninoise a visité l’école primaire publique de Misséssinto dans la commune d’Abomey-Calavi. Sur place, il a été présenté un bâtiment de six classes avec bureau et magasin entièrement financé par le Japon à travers l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA). Les bénéficiaires de cette infrastructure à travers, le représentant des apprenants, le Directeur de l’établissement et le chef du village de Misséssinto, ont remercié le Japon pour le joyau et assuré de son bon usage.

A la suite de cette visite qui a vu des écoliers très enthousiastes et qui semblent assez épanouis dans leur environnement de travail, le cap a été mis sur le site de Cotonou, le Lycée technique et professionnel de Kpondéhou. Il s’agit d’un centre public de formation théorique et pratique en métiers industriels et de l’artisanat. Le Japon toujours à travers la JICA, a financé et offert l’expertise technique dans le domaine de la mécanique. Ainsi, avec un partenariat avec le concessionnaire de véhicules japonais CFAO Motors, les apprenants ont été formés aux nouvelles technologies mécaniques et ont amélioré leur connaissance dans un domaine en perpétuel évolution.

Selon le représentant des apprenants, cette participation du Japon a élevé leur niveau de connaissance. Cela a permis de mettre à jour le programme de formation tant théorique que pratique, a indiqué un formateur sur place. De son côté, le gouvernement du Bénin, à travers le directeur de cabinet du ministre des enseignements techniques et de la formation professionnelle, Garba Ayouba, a assuré que ces actions participent à la réalisation de son programme d’action et aussi à l’expression des bonnes relations de coopération entre le Bénin et le Japon.

Pour le chargé d’affaire de l’ambassade du Japon au Bénin, Kondo Shigeru, cette visite de site « permet d’une part, de renforcer les liens avec les médias, et d’autre part, de communiquer sur le travail de coopération financé par le Japon et mis en œuvre par l’équipe de la JICA ainsi que tous ses partenaires ». Il poursuit et assure que le Japon « est fortement engagé dans la coopération au développement au Bénin et fier de partager ses réalisations avec les populations béninoises ».

Notons que la visite de site a été achevée par la présentation du projet de construction de l’échangeur de Vèdoko, financé par le Japon, qui devrait démarrer début de l’année prochaine, qui ne gênera pas la circulation et la tranquillité des riverains.