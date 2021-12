Bénin: le gouvernement va recruter 2000 agents de police et 1500 personnels des Fab

Le gouvernement annonce l’organisation d’un concours de recrutement d’élèves agents de police et personnels des Forces armées béninoises (Fab), au titre de l’année 2022. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 22 décembre 2021.

Le personnel de la police et des Forces armées béninoises (Fab) seront bientôt renforcés. Le gouvernement a annoncé ce jour, le recrutement de 2 000 élèves agents de la police républicaine et 1 500 personnes des Fab. Il sera également procédé à l’acquisition de paquetages et autres équipements au profit des nouvelles recrues.

Ce concours de recrutement intervient à un moment où la police et l’armée font face à des défis sécuritaires énormes. En dehors de la sécurité intérieure, les forces de sécurité publique sont de plus en plus sollicitées pour contrer la menace djihadiste qui fait déjà des victimes sur le territoire béninois.