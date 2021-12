Bénin: le Commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo déposé en prison

Le Directeur de l’Émigration et de l’Immigration (DEI), le Commissaire divisionnaire Florent Edgard Agbo est mis sous mandat de dépôt après sa présentation au Procureur spécial de la Criet. Il était en garde à vue depuis le lundi dernier.

Épinglés dans une affaire de délivrance de passeport béninois à des étrangers, Florent Edgard Agbo et 7 autres personnes ont été déposés en prison ce jeudi. Le Commissaire divisionnaire, Directeur de l’Émigration et de l’Immigration, est poursuivi pour abus de fonction.

Les sept autres mis en cause sont aussi placés en détention provisoire. Ils sont accusés de faux et usage de faux. Ils seront tous jugés le 24 janvier 2022 au cours d’un procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).