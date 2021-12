Bénin: l’appel voilé de Léhady Soglo à l’endroit de Patrice Talon et de ses partisans

L’ancien maire de Cotonou en exil à Paris, Léhadi Vinagnon Soglo a soufflé ce samedi 18 Décembre 2021 ses 61 bougies. Les fans de l’ex édile de l’hôtel de ville de Cotonou ont profité de la circonstance pour célébrer leur leader. Le siège de l’ONG « VIDOLE » a servi de cadre à cette manifestation. Le fils du président Soglo a profité de cet honneur qui lui a été fait par ses sympathisants, pour adresser un message au président Patrice Talon.

Les fans de l’ancien maire de Cotonou ont profité de ses 61 ans d’anniversaire pour lui manifester leur attachement. C’est à travers une manifestation d’hommage qui a eu lieu le samedi dernier au siège de l’Ong Vidolé à Kouhounou. L’initiateur de l’événement, Précieux Roro, le président du cercle des amis de l’ancien maire Léhady Soglo a profité de l’occasion pour lancer un appel au chef de l’Etat en faveur des exilés et prisonniers politiques.

« Nous disons une seule chose au gouvernement à l’endroit non seulement des exilés, mais aussi des prisonniers politiques qu’il fasse parler leur cœur, surtout en ces périodes des fêtes de fin d’année. Au Bénin, des millions de béninois sont prêts à construire le pays. Et ce n’est qu’ensemble, qu’on peut construire cette nation« , a lancé Précieux Roro à l’endroit du président Patrice Talon.

Un message qui n’a pas laissé indifférent l’aîné de la fratrie du couple Soglo qui a participé par visioconférence à cette manifestation organisée par ses fans en son honneur. L’ancien maire de Cotonou reste en effet persuader que le moment viendra où les nouvelles autorités du pays reviendront à de meilleurs sentiments pour le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques.

« Un jour, les dirigeants mettront de l’eau dans leur vain afin que les exilés et les détenus politiques regagnent leur liberté... », a lancé le Maire Léhady Soglo à l’endroit du président Patrice Talon.

L’ancien maire Léhady Vinagnon Soglo a également manifesté sa reconnaissance à l’endroit des fans et sympathisants qui continuent de le garder dans leur cœur malgré la distance qui les sépare. « Je vous remercie pour vos différents marques de soutiens, d’affections et d’amitiés que vous ne cesser de me témoigner depuis plusieurs années. Cela me va droit au cœur« , a confié Léhady Soglo.

Léhady Soglo, condamné à 10 ans de prison…

Il faut rappeler que l’ancien maire de Cotonou, Léhady Soglo a été révoquer de ses fonctions de maire. Poursuivi pour sa gestion à la tête de la mairie de Cotonou (abus de fonction), il a dû quitter son pays pour fuir la procédure judiciaire qui allait être lancée contre lui devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il s’exila donc en France.

Mais le 1er Juillet 2017, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) l’a reconnu coupable d’abus de fonction et l’a condamné par contumace à dix ans de prison ferme, à 5 millions de F CFA d’amende et au paiement de 267 millions de F CFA de dommages et intérêts à l’État béninois, qui s’était constitué partie civile.

Une condamnation que ne reconnait pas l’ancien maire de Cotonou. Pour lui, il s’agit d’une persécution politique. » Je n’ai pas de problèmes personnels avec Monsieur Talon. Nous avons un problème politique et ne partageons pas la même vision » confie-t-il dans une interview à la radio allemande Deutsche Welle.

Il faut dire que depuis peu au Bénin, on pense de plus en plus que la libération des détenus politiques et le retour des exilés est désormais une question de volonté politique. En effet, depuis la condamnation de l’agrégé de droit Joël Aïvo et de l’ancienne garde des sceaux, Reckya Madougou, l’appel à la prise d’une loi d’amnistie par le président Patrice Talon devient persistant.

C’est certainement dans cette optique que les membres du cercle des amis de Léhady Soglo ont saisi l’occasion de son 61è anniversaire pour lancer à l’endroit du chef de l’Etat, un appel pour le retour des exilés et la libération des prisonniers politiques.