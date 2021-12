Bénin: la revalorisation des salaires des travailleurs en vue

Ce mercredi 15 décembre 2021, le gouvernement a approuvé en Conseil des ministres le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) 2021-2026. Dans ce vaste programme qui couvre le second mandat de Patrice Talon, on note plusieurs réformes dont celles relatives à la revalorisation des salaires des travailleurs.

Trois piliers portent le PAG 2021-2026 du gouvernement de Patrice Talon, pour le compte de son second quinquennat. Ces trois piliers sont : « Renforcer la démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance », « Poursuivre la transformation structurelle de l’économie » et « Poursuivre l’amélioration du bien-être social des populations ».

Au chapitre des réformes attendues dans le cadre de la mise en oeuvre de ce PAG, le Conseil évoque la revalorisation des salaires des travailleurs. « A cette fin, le Gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux pour convenir des modalités de sa mise en œuvre », lit-on dans le compte-rendu du Conseil des ministres.

Le Programme d’Action du Gouvernement approuvé, fait la part belle au volet social et vise les cibles prioritaires de l’Agenda 2030 pour les Objectifs de Développement durable ainsi que les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. « En effet, outre les impacts sociaux induits par les réformes et projets relevant des deux premiers piliers, les actions sociales proprement dites représentent 32% du montant global du PAG, soit 3.779 milliards de FCFA », précise le gouvernement.

3 431 milliards de FCFA déjà disponibles

Pour la mise en oeuvre des actions, réformes et projets planifiés au titre du second quinquennat, il faut la disponibilité de ressources financières, estimées à 12 011 milliards de FCFA dont 3 431 milliards de FCFA sont déjà disponibles. « La proportion des ressources publiques représente 48% contre 52% pour le secteur privé ».

Le gouvernement prend l’engagement de rendre plus productive et performante l’administration publique. La réduction du train de vie de l’Etat sera également de mise pour répondre pour une réussite de la mobilisation des ressources internes.