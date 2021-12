Bénin: la police arrête un individu spécialisé dans le cambriolage d’églises

Dans la soirée du mardi 21 décembre 2021, le commissariat d’arrondissement de Yoko a interpellé un présumé cambrioleur. Le mis en cause est spécialisé dans le cambriolage d’églises. Ses complices ont été aussi arrêtés.

Six (06) individus ont été interpellés dans les communes d’Akpro-Missérété, Sakété, Avrankou et Ifangni dans une affaire de cambriolage d’églises, vol et recel. De sources policières, le principal suspect s’apprêtait à vendre des instruments de musique d’origine douteuse quand il a été arrêté.

La perquisition effectuée au domicile du mis en cause, a permis à la police de découvrir plusieurs autres instruments de musique, des groupes électrogènes et beaucoup d’autres objets déclarés volés. Grâce à sa collaboration, la police a mis la main sur des receleurs. Ils seront incessamment présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.