Bénin: la Fondation Moov Africa offre une activité commerciale à l’ONG Gbénonkpo d’Ifangni

Dans le cadre de la journée internationale des personnes en situation de handicap, la fondation Moov Africa a offert un tricycle et des matériels d’extraction d’huile de palme à l’association Gbénonkpo. La cérémonie de remise des dons s’est déroulée ce jeudi 09 décembre 2021 dans l’arrondissement de Tchada à Ifangni.

La Fondation Moov Africa poursuit son engagement pour l’insertion des personnes en situation difficile. Ce jeudi, une délégation de la fondation Moov Africa conduite par la secrétaire exécutive, Dolores Chab Kao a procédé à l’insertion sociale de l’ONG Génonkpo, une association des personnes en situation de handicap.

“Nous sommes ici aujourd’hui, à l’occasion de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Nous sommes venues donner à l’association Gbénonkpo via l’association Djidédé, un tricycle, pour permettre à une personne en situation de handicap moteur de pouvoir travailler”, a expliqué Dolores Chab Kao. Pour elle, ce programme d’insertion sociale est l’un des objectifs clés de la fondation Moov Africa. “C’est un engagement prioritaire pour la Fondation Moov Africa à s’insérer dans la vie”, a-t-elle rappelé.

“Ce qui nous a été proposé par l’ONG Djididé est très simple, très concret et très pratique. Nous somems dans une région où on fait l’extraction de l’huile de palme; En achetant ce tricycle nous permettons à une personne en situation de handicap, qui ne peut donc pas se déplacer de travailler et nous favorisons sa mobilité”.

Dolores Chab Kao