Bénin: Joël Aïvo et ses deux co-accusés condamnés à 10 ans de prison ferme

Après plus de deux heure d’attente, avocat et juges ont regagné la salle d’audience où la lecture du verdict est attendue. Dans son délibéré, la cour présidée par Madame Christelle Adonon a condamné Joël Aïvo et ses deux co-accusés à 10 ans de réclusion criminelle et au payement de 45 Millions de francs cfa d’amende.

Fin du procès de blanchiment de capitaux et de déstabilisation de l’Etat. L’agrégé de droit est condamné à10 ans de réclusion criminelle et au payement de 45 Millions d’amende. Même peine pour ses deux co-accusés. Dans son délibéré, la cour est allée du côte de la réquisition du ministère public qui avait requis dix ans de prison ferme et 50 Millions d’amende contre les accusés.