Bénin: interdit d’accès à l’UAC, Habib Ahandéssi brave l’autorité du recteur Félicien Avlessi

Le recteur Félicien Avlessi interdit Habib Wilfried Ahandéssi d’accès sur tous les campus de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Mais cette décision ne ralentit pas l’activiste politique. Ce samedi 04 novembre 2021, il a été aperçu en pleine balade dans le haut lieu du savoir.

Habib Ahandéssi n’est visiblement pas prêt à respecter la décision du recteur Félicien Avlessi, qui lui interdit l’accès aux différents campus de l’UAC. « Le recteur Félicien Avlessi ne veut pas que les crimes organisés et programmés contre nos jeunes frères et sœurs étudiants soient exposés à l’opinion publique. Les raisons avancées sont totalement incongrues », a-t-il réagi.

Les amis, ce n’est pas nouveau, en 2017, le recteur Brice Augustin Sinsin m’avait interdit de mettre pied au campus à travers une note de service N°2017/467/UAC/SG/AC/SHR du 09 février 2017 portant interdiction de présence de tout étudiant exclu d’un établissement de l’UAC. Il s’agit d’une décision qui me visait spécialement. Habib Ahandéssi

Quelques minutes après sa réaction, celui qui se surnomme « Le Révolutionnaire » s’est montré sur le campus d’Abomey-Calavi avec un plat de la célèbre vendeuse de Côme « Wilinon ». « Le recteur peut tout m’interdire sur le campus mais il peut pas me refuser de manger le célèbre « come » de wilinon ou la pâte fétiche de maman rose. Je suis actuellement au campus à cause du come de wilinon, non loin du terrain de basket », a-t-il écrit sur Facebook.

Selon le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, la présence d’Habib Ahandéssi sur les campus causerait des troubles à l’ordre public et constituerait une menace à la sécurité des personnes et des biens.