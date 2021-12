Bénin: interdiction des TD à titre payant dans les écoles primaires et maternelles

Le ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou, interdit les Travaux Dirigés (TD) à titre payant. Par une note de service datant du 08 décembre 2021, le ministre invite les directeurs départementaux à mettre fin à cette activité dans les écoles de leurs territoires de compétence.

Plus de Travaux Dirigés (TD) à titre payant dans les écoles primaires et maternelles. « Cette pratique dont l’expansion n’est plus à prouver est à inscrire résolument sur l’orbite de la marchandisation de l’éducation fort répréhensible au regard de la vision du gouvernement de rendre gratuite l’éducation pour tous », lit-on dans la note de service.

Pour le ministre Salimane Karimou, il n’est plus tolérable que ces travaux dirigés prétendument organisés en vue de la remise à niveau des apprenant (e) s continuent de marquer la vie des écoles à l’enseignement primaire et maternelle. « C’est pour cela que, pour compter de ce jour, le recours audits travaux est informellement interdit dans toutes les écoles primaires et maternelles », martèle le ministre.