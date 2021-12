Bénin: interdiction de toute activité liée aux crypto-monnaies à Dassa-Zoumè

Le Maire de la commune de Dassa-Zoumè interdit toute activité liée aux crypto-monnaies et aux machines à sous sur son territoire. La mesure a été prise le 15 décembre 2021 par le biais d’un arrêté communal.

Par arrêté communal 2021 n°5F/94/MD-Z/SG/SAG-SA, le maire Nicaisse Kotchami Fagnon interdit toute activité liée aux crypto-monnaies et aux machines à sous à Dassa-Zoumè. Pour justifier la mesure, l’autorité communale évoque le récapitulatif des recommandations issues de la session ordinaire du Conseil départemental de maintien d’ordre et la nécessité de service.

L’article 2 de l’arrêté précise que le non-respect de la mesure expose tout contrevenant au paiement d’une amende de deux cent mille (200 000) francs CFA. « En cas de violation des présentes dispositions, les matériels utilisés par le contrevenant feront objet de saisie ». Les commissaires de la police républicaine, Chefs quartiers et Chefs d’arrondissement sont invités à contribuer au respect de la mesure.

Selon une étude du Consortium pour les Recherches Economiques Sociales (CRES), la régulation des crypto-monnaies préoccupe les autorités monétaires africaines. Par contre, dans certains pays du monde, elles sont adoptées. « Parmi ces crypto-monnaies, le Bitcoin apparaît comme étant le plus médiatisé et le plus valorisé. Plus de 1 300 actifs de ce type ont été recensés en 2018 dans le monde », révèle le CRES.