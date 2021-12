Bénin: installation d’une base militaire française au nord ? Réaction du gouvernement

Le Bénin a subi trois attaques djihadistes ces derniers jours dans les zones frontalières du nord. Dans la foulée, une rumeur selon laquelle une base militaire française serait installée dans le pays, est devenue très virale sur la toile. A ce sujet, le Porte-parole du gouvernement a situé l’opinion publique lors d’une rencontre avec la presse.

Pour répondre aux attaques djihadistes, le Bénin a-t-il opté pour l’installation d’une base militaire française au nord ? La réponse est non. En tout cas, pour le moment, il n’en est rien. C’est ce qu’il convient de retenir des propos de Wilfried Léandre Houngbédji, Porte-parole du gouvernement.

C’est un fait majeur si cela devait arriver. Et si cela devait arriver, vous ne manquerez pas d’être informés. Si demain, le Bénin fait cette option, vous serez informés. Ce n’est pas quelque chose qui peut arriver et qui resterait caché. Wilfried Léandre Houngbédji

Pour le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, le Bénin s’appuie sur ses propres efforts pour faire reculer les attaques djihadistes qui frappent à sa porte. Il fait savoir que depuis l’enlèvement de touristes dans le parc de la Pendjari, le Bénin avait déjà mis les moyens pour renforcer la sécurité dans les zones frontalières, à risque.

« Il y avait une réponse sur le terrain… »

Wilfried Léandre Houngbédji fait constater que si les assaillants ont pu vite rebrousser chemin, c’est parce qu’il y « avait une réponse sur le terrain ». « Ce que nous, on fait, avec l’événement de la Pendjari, depuis au moins 2 ans, nous avons mis suffisamment de moyens autour de nos frontières dans le nord, déployé des hommes et des équipements pour garantir la sécurité des lieux », a-t-il expliqué.

Pour rappel, les attaques djihadistes subies par le Bénin ont fait plusieurs morts et blessés. Dans le rang de l’armée, on dénombre deux morts et des blessés. Du côté des djihadistes, le bilan officiel de l’armée fait état de trois morts et des blessés.