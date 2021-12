Bénin: il se fait passer pour un Procureur et escroque des parents de détenus

Un ancien militaire se fait passer pour un Procureur et escroque des parents de prévenus en prison. Il a réussi à soutirer une première somme chez les parents, mais il a été très vite stoppé dans sa manœuvre et déposé en prison.

Un militaire radié épinglé et placé en détention provisoire pour escroquerie et usurpation de titre. Selon les informations rapportées, le mis en cause s’est fait passer pour le Procureur de Djougou auprès des parents de quatre présumés cybercriminels déposés en prison. Ceux-ci, le prenant effectivement pour le Procureur, lui auraient versé une somme de 200 mille francs CFA, croyant certainement qu’il fera sortir leurs enfants de cellule.

Informé de la situation, le commissariat central de Djougou en collaboration avec le commissariat de Djougou 2 a mis la main sur le présumé escroc. Selon le quotidien Le Potentiel, l’ancien militaire aurait reconnu les faits lors de l’interrogatoire, qui a d’ailleurs permis aux policiers de comprendre qu’ils avaient en face un militaire radié.

Pour rappel, les quatre présumés cybercriminels déposés en prison sont poursuivis dans une affaire de maraboutage et de multiplication de billets de banque.