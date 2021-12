Bénin: « Il faut sortir le ministère de la justice du gouvernement », Apollinaire Avognon

Au Bénin, la justice fait l’objet de vives critiques depuis la condamnation des opposants Joël Aïvo et Reckya Madougou. L’indépendance des magistrats est fortement remise en cause dans l’opinion ; beaucoup estiment d’ailleurs que la justice n’est plus « digne de confiance » au Bénin. Pour redorer le blason de la maison justice, le président du parti Nouvelle Force Nationale (NFN), Apollinaire Avognon fait une proposition.

Pour garantir l’indépendance de la justice, Apollinaire Avognon pense qu’elle doit être sortie du gouvernement. « Je pense qu’il faut sortir le ministère de la justice du gouvernement et en faire une institution de la République avec des dispositions de désignation de ses dirigeants afin de le rendre libre et en faire effectivement une instance au service de l’équité et de l’égalité des chances », propose le président de la NFN.

Nous avons vraiment besoin d’avoir confiance en la justice. Son encrage actuel dans nos états africains laisse des doutes sur son indépendance. Apollinaire Avognon

Le président de la NFN n’est pas le seul à douter de l’indépendance de la justice en Afrique, notamment au Bénin. Beaucoup d’autres voix se sont même élevées avant la sienne. Me Robert Dossou, ancien bâtonnier, n’a pas caché son amertume après la condamnation de Joël Aïvo et Reckya Madougou. « A partir de la sentence Aïvo, nous on s’attendait à ce que Reckya Madougou et son groupe écopent de 15 ans ou 20 ans parce que nous avons déjà vécu comment ça (marche). Mais c’est triste pour notre justice parce que je maintiens qu’il n’y a pas de preuves », a-t-il déclaré.

L’indépendance de la justice est une thématique qui suscite de plus en plus de questionnements. Les magistrats béninois en ont conscients et contribuent aussi d’ailleurs aux réflexions. A l’occasion de la rentrée judiciaire 2020-2021, les hommes de droit ont été conviés à cogiter sur le thème : « Justice : entre indépendance et reddition de comptes ». « Il n’y a pas de justice forte sans indépendance du pouvoir judiciaire », avait affirmé Prosper Ahounou, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Bénin.