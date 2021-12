Bénin: Habib Ahandéssi interdit d’accès à tous les campus de l’UAC

L’activiste politique Habib Ahandéssi, connu sous le pseudo « Le Révolutionnaire » ne peut plus accéder aux différents campus de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Il est interdit d’accès aux dits campus via une note circulaire signée du recteur Félicien Avlessi.

A travers une note circulaire datant du jeudi 02 décembre 2021, le recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) informe les responsables des écoles et entités de formation de « l’interdiction d’accès à l’UAC à Habib Ahandéssi ». Selon la note circulaire consultée par BENIN WEB TV, le Professeur Félicien Avlessi justifie la décision par un souci de garantir l’ordre et d’assurer la sécurité des personnes et des biens sur son territoire de compétence.

En raison des troubles occasionnés par sa présence sur le campus d’Abomey-Calavi et dans le souci de maintenir l’ordre et la sécurité des personnes et des biens, monsieur Habib Wilfried Ahandéssi, né le 27 mars 1991 à Ouidah est interdit d’accès aux différents campus de l’Université d’Abomey-Calavi. Félicien Avlessi

La première autorité de l’UAC précise que les forces de sécurité sont mises à contribution pour la mise en application de cette mesure.

Ancien membre influent du mouvement étudiant, Habib Ahandéssi a eu des divergences à plusieurs reprises avec le rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi, notamment sous la gestion du Professeur Brice Sinsin. Il y a eu par exemple cette histoire de fusillade entre « Le Révolutionnaire » et le chargé de mission du recteur Sinsin, Marius Houinsi, en 2017.

Le dossier avait été tranché par la justice, qui a condamné les deux protagonistes à 4 mois de prison assortis de sursis. Habib Ahandéssi avait accusé le chargé de mission du recteur d’avoir tiré sur lui. Par ailleurs, il avait été reproché à Ahandéssi d’être venu sur le campus alors qu’il était sous sanction, exclusion d’une durée de 5 ans. A noter que cette sanction pour boycott de composition et incitation au boycott de composition, qui concernait au total 21 étudiants, avait été levée depuis 2018.