Bénin: fin de formation pour la première promotion en cycle ingénieur à l’UNSTIM

Fin de formation pour la première promotion en cycle ingénieur à l’Université Nationale des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) d’Abomey. Issus de trois (03) écoles, les impétrants ont soumis les résultats de leurs recherches de fin de cursus aux différents jurys.

Ils sont au total quarante-trois (43) étudiants à défendre les résultats de leurs recherches au bout de cinq (05) années d’étude en cycle d’ingénieur à l’UNSTIM. Il s’agit de la première promotion depuis la création de ladite université. On y retrouve 12 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieur de Génie Mathématiques et de Modélisation (ENSGMM), 12 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieur de Génie Énergétique et des Procédés (ENSGEP) et 19 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieur des Travaux Publics (ENSTP).

Créées en 2018 par arrêtés ministériels, ces trois écoles de l’UNSTIM offrent des formations dans plusieurs filières, en cycle ingénieur et licence professionnelle. A l’ENSGEP, les étudiants sont formés en :

• froid et Climatisation : Installation, mise en service et maintenance d’installation frigorifiques ;

• équipements Motorisés : Équipements motorisés, Électromécanicien, Mécanique automobile, Installation et réparation de matériels électroménagers.

Du côté de l’ENSGMM et de l’ENSTP, on retrouve des filières comme la modélisation Aléatoire, Statistique et Finances ; l’informatique, Logistique et Recherche Opérationnelle ; la modélisation et Simulation Numérique ; l’Aménagement et Assainissement Urbain (AAU) ; Architecture et Urbanisme (AU) ; Bâtiment et Travaux Publics (BTP) ; Géomètre Topographe (GT).