Bénin – Échangeur de Vèdoko: il n’y aura pas de casses et la circulation restera ouverte (JICA)

Le projet de construction de l’échangeur de Vèdoko à Cotonou a été expliqué par les responsables de l’ambassade du Japon au Bénin. Plusieurs aspects ont été touchés du doigt dont l’aspect social et financier du projet.

Dans le but de mettre fin au calvaire des usagers de la route, principalement ceux qui empruntent le tronçon stade de l’amitié-étoile rouge, les autorités du Bénin en collaboration avec leurs partenaires japonais, ont pensé à réaliser un passage supérieur au niveau du carrefour Vèdoko. Cette infrastructure aiguise la curiosité de plus d’un, les Béninois se posant la question sur le coût, la faisabilité et surtout s’il y aura encore des casses.

Lors d’une séance d’explication, l’ambassade du Japon à travers l’Agence japonaise de la coopération internationale (JICA), a assuré que la réalisation du projet est entièrement prise en charge par le Japon sur un financement non remboursable. Aussi, lors des travaux, la JICA a indiqué que la circulation restera ouverte car c’est le montage en encorbellement qui a été retenu pour éviter la perturbation de la circulation. Il n’y aura donc pas de contournement à faire pour ceux qui voudraient emprunter le tronçon.

Ce qui reste le plus dans la tête des Béninois, c’est l’impact social du projet, sachant qu’il faut de l’espace pour réaliser un tel édifice. Sera-t-il encore question de déguerpir des gens, d’effectuer des casses ? A cette question, la JICA se veut rassurante. Selon les explications, seule la société de concession automobile CFAO Motors verrait une partie de sa façade rasée et également une ou deux boutique(s) de l’autre côté du carrefour sur la droite en allant vers l’étoile rouge. Ces personnes seront toutes dédommagées, assure les Japonais.

La réalisation de ce projet qui désengorgerait sans aucun doute la circulation dans la ville de Cotonou est dans sa première phase. La JICA assure que la seconde phase des études devraient être terminée courant le premier trimestre de l’année prochaine. Le projet devrait durer 20 mois à partir de l’appel d’offre, assure les Japonais. Il va sans dire que le projet suit son cours et l’édifice devrait être disponible et utilisable courant 2024.