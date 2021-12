Bénin – Dossier Joël Aïvo: le délibéré attendu attendu dans un atmosphère lourd

Démarré depuis 9 heures du matin de ce lundi 6 Décembre 2021, le procès du professeur du droit public, Joël Aïvo tend progressivement vers son épilogue. Après la réquisition du ministère public et la plaidoirie des avocats, le délibéré est attendu à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans un atmosphère où se mélangent lassitude, stress et inquiétude.

L’attente devient de plus en plus longue à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme où le délibéré de la présidente de céans, Christelle Adonon est attendu avec anxiété. La journée aura été longue et épuisante pour accusé, défense, magistrats, amis et parents d’accusés.

A lire aussi:Bénin Procès Joël Aïvo: les 5 éléments qui motivent la réquisition du procureur Mètonou

L’audience est suspendue maintenant depuis plus d’une heure de temps et la réapparition de la présidente de céans attendue avec fébrilité. Bientôt deux heures de temps que l’audience est suspendue par la présidente des céans Madame Christelle Adonon après les débats, les réquisitions et les plaidoiries.

Si la réquisition du procureur a plongé parents, amis et sympathisants des accusés dans le désarroi, les plaidoiries de leurs conseils suscitent encore un peu d’espoir. Tout compte fait, la délivrance n’est plus qu’une question d’heure. Dans leur plaidoiries, les avocats de Joël Aïvo ont unanimement invité la cour à constater que le dossier est vide. Que décidera Christelle Adonon? La réponse sera certainement connue dans les minutes qui suivent.