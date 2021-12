Bénin: détails sur l’accident mortel du convoi du ministre de la Défense

Ce jeudi 02 décembre 2021, le convoi du ministre de la Défense a été victime d’un grand accident de la circulation. Selon les informations de BENIN WEB TV, l’accident est survenu sur la route RNIE2 entre le village Tamou et Banhounkpho. Le convoi avait quitté Bembèrèkè pour Cotonou.

Accident mortel sur la RNIE2 entre le village Tamou et Banhounkpho ce jeudi. De sources concordantes, c’est le convoi du ministre chargé de la Défense, Fortunet Alain Nouatin qui est impliqué dans ledit accident. Selon des sources de BENIN WEB TV, le véhicule éclaireur du convoi a fait plusieurs tonneaux suite à l’éclatement de son pneu arrière gauche.

De sources sécuritaires, l’accident a fait un mort sur place et cinq (05) blessés. La victime accidentée est un Caporal de l’armée. Dans le lot des blessés, on retrouve un Capitaine, un Sergent-chef, deux Sergents et un Caporel-chef.

Cet accident mortel se produit quelques heures après les attaques djihadistes survenues à Banikoara et à Porga. Ces attaques djihadistes ont fait deux morts et quelques blessés dans le rang des forces armées béninoises. Du coté des assaillants, on dénombre au moins deux morts.