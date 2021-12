Bénin: des avis de recherche lancés contre 2 agents de police déserteurs

Deux agents de police portés disparus sont activement recherchés par la hiérarchie policière. C’est par un avis de recherche émis le lundi 6 décembre 2021 que le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya alerte les différentes unités sur ces cas de disparition.

Deux agents de la police Républicaine respectivement en fonction au commissariat de premier arrondissement de Cotonou et au commissariat de Djakotomey ont quitté depuis un moment leur poste et n’ont plus donné signe de vie.

A lire aussi: Bénin: des personnes mortes calcinées à Ouidah suite à un incendie provoqué par l’essence frelatée

Le premier a quitté son unité depuis le 8 Novembre et n’a plus donné signe de vie. Le second s’est absenté à son poste depuis le 16 Novembre. Ces deux agents de la police Républicaine ont déserté leur unité policière sans autorisation de leur hiérarchie.

L’avis de recherche lancé par la direction générale de la police Républicaine contre ces deux agents de police vise à informer les différentes unités de la police républicaine sur les cas de ses agents déserteurs. Faut-il le rappeler, les cas de désertion au sein de la police républicaine sont devenus monnaie courante.