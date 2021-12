Bénin – Conflit entre Unseb et la Fneb: Julien Affovoh et 4 co-accusés déposés en prison

Le président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb) et quatre (04) personnes impliquées dans la récente bagarre à l’UAC, ont été déposés en prison. Les cinq (05) mis en cause ont été placés en détention provisoire après présentation au Procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi.

En garde à vue depuis quelques jours, Julien Affovoh a été placé sous mandat de dépôt. Le président de l’Unseb n’est pas la seule personne déposée en prison. Frissons rapporte que quatre (04) autres accusés dans le dossier, ont été également mis sous mandat de dépôt pour coups et blessures volontaires réciproques. Ils seront tous jugés le 31 janvier 2022.

Julien Affovoh et ses camarades ont été interpellés à la suite de l’affrontement qui a opposé des membres de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb) et de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb), le mardi 14 décembre 2021. Les responsables des deux organisations s’accusent mutuellement dans l’affaire. La police est intervenue après la plainte déposée par la Fneb.

Dans un communiqué publié quelques jours après la bagarre qui a fait 12 blessés, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait déjà annoncé des sanctions. Éléonore Yayi Ladékan a instruit le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) afin que toutes les personnes impliquées dans cet affrontement soient retrouvées.

Guerre de leadership…

L’Unseb a perdu sa place de première Organisation estudiantine la plus représentative de l’UAC, en juillet dernier à l’issue de la deuxième édition des élections des organisations estudiantines les plus représentatives. Elle a été renversées par la Fneb, qui a totalisé 4 845 voix, soit 69,36%. Depuis lors, une guerre de leadership s’est installée entre les deux institutions qui prétendent pourtant défendre toutes deux les intérêts des étudiants.

La Fneb est actuellement la seule organisation la plus représentative, qui peut agir officiellement au nom des étudiants auprès des autorités, mais cela ne remet pas en cause l’existence légale de l’Unseb et de l’Union nationale des étudiants du Bénin (Uneb). Chacune de ces organisations peuvent continuer à mener ses activités dans le respect des normes en la matière.