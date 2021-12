Bénin: conflit autour de la zone 4 Togbin, la police convoque les propriétaires terriens

Dans le cadre de la réalisation du Projet de Développement Touristique, le Conseil des ministres du 17 novembre 2021, a annoncé la prise en compte de la zone 4 Togbin, en la déclarant d’utilité publique. Cette décision n’est pas du goût des propriétaires terriens de cette zone, qui crient à l’injustice. Dans leur protestation, ils devront faire face à l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF), mais aussi à la police qui s’invite désormais dans le dossier.

« Il n’est pas question que la zone 4 Togbin soit arrachée et intégrée dans le domaine du Projet de Développement Touristique ». C’est la position des propriétaires terriens, qui confient avoir déjà injecté des millions de francs CFA pour la viabilisation de ladite zone. « Ce n’est pas une propriété de l’Etat, c’est une propriété privée. Nous devons joui de nos bien en toute sérénité », martèle Romaric Boco, Vice-président du Comité ad hoc de l’aménagement et de la viabilisation de la zone 4 Togbin et Représentant des propriétaires terriens.

Selon Romaric Boco, c’est avec l’autorisation et l’accompagnement technique de la Mairie de Cotonou que tous les travaux d’aménagement et de viabilisation de la zone 4 ont été effectués. A le croire, les travaux ont été engagés, parce que cette zone n’avait jamais été touchée par la délimitation du domaine du Projet de Développement Touristique.

« Le président Patrice Talon n’a pas eu les bonnes informations »

Pour Romaric Boco, les raisons avancées par le gouvernement pour brusquement intéresser à la zone 4 ne sont pas fondées et montrent que le Chef de l’Etat n’a pas été bien informé. « Nous nous sommes convaincus que les informations qu’on lui a fournies sont des informations biaisées, que cette zone est fortement habitée et fortement viabilisée. Mieux, ce sont les propriétaires terriens qui ont cotisé eux-mêmes et qui sont en train de viabiliser la zone », a-t-il confié au micro de Reporter Bénin Monde.

Le Projet de Développement Touristique avait déjà conduit au déclassement du périmètre situé au nord de la Route des pêches, allant du quartier Fiyégnon jusqu’à la hauteur de l’école internationale de Théâtre du Bénin. Cette délimitation avait été justifiée par un souci de préserver les zones fortement agglomérées. « Mais, avec l’évolution des études qui visent le renforcement des équipements prévus dans ledit projet, il est apparu judicieux de réintégrer la portion comprise entre le carrefour dit Togbin daho et ladite école de théâtre. Une telle option permettra de valoriser l’ensemble de la zone et d’assurer l’adéquation avec les constructions environnantes », lit-on dans le compte-rendu du Conseil des ministre du 17 novembre 2021.

Les propriétaires terriens attendus au Commissariat

Ces derniers jours, la tension a été vive sur le domaine concerné. La présence sur le terrain d’un agent de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF) et de deux policiers a fait grincer les dents dans le rang des propriétaires terriens, qui soupçonnent une intimidation.

Aux dernières nouvelles, BENIN WEB TV apprend que tous les membres du Comité de viabilisation de la zone 4 de Togbin représentant le collectif des propriétaires terriens de TOGBIN zone 4 sont convoqués par la police. Les convocations consultées par BENIN WEB TV, sont délivrées par le poste avancé de police de Togbin (Commissariat de Godomey PK 14). Les personnes convoquées doivent se présenter le 08 décembre 2021 à 8 heures dans les locaux du poste de police.

Il faut noter que le collectif terrien de la zone 4 ont souhaité rencontrer le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable pour discuter de la situation. A cet effet, une demande d’audience a été introduite au Cabinet du ministre José Tonato, le 25 novembre 2021.