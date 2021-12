Bénin – Condamnation de Madougou et de Aïvo: les États-Unis expriment de « graves inquiétudes »

Les réactions continuent après la condamnation des opposants Reckya Madougou et Joel Aivo. Une situation qui soulève de « graves inquiétudes quant à l’ingérence politique dans le système de justice pénale du Bénin », selon le porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

Les États-Unis ont suivi avec grand intérêt les deux gros dossiers de la session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques (Criet). Cette cour a condamné l’opposant et constitutionnaliste Joël Aïvo à dix ans de réclusion criminelle et la candidate du parti « Les Démocrates », Reckya Madougou, a écopé de vingt ans de réclusion criminelle et 50 millions de FCFA d’amende.

Comme beaucoup d’autres voix qui pensent que cette Cour spéciale a été utilisée par le régime du président Patrice Talon pour réprimer l’opposition, la Maison Blanche est allée dans le même sens. « Le récent procès et la condamnation des opposants politiques Reckya Madougou et Joel Aivo soulèvent de graves inquiétudes quant à l’ingérence politique dans le système de justice pénale du Bénin » a déclaré, 13 décembre 2021, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

« Nous sommes alarmés par la poursuite de l’érosion de l’espace pour la dissidence, l’augmentation globale des restrictions à l’autonomie participative et à la liberté d’expression, et le ciblage systématique des personnalités politiques de l’opposition. Démontrer aux citoyens du Bénin et aux partenaires internationaux que le système judiciaire ne sera pas utilisé à des fins politiques est essentiel pour restaurer l’ancienne réputation du Bénin en tant que leader régional de la gouvernance démocratique et de l’État de droit. » peut-on lire dans la déclaration.