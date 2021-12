Bénin – Condamnation de Madougou et Aïvo: la réplique du gouvernement à la déclaration des Etats-Unis

Suite à la déclaration du Département d’Etat des USA, au lendemain de la condamnation des opposants Joël Aïvo et Reckya Madougou, le gouvernement béninois a répondu.

Réplique du gouvernement béninois au communiqué du Porte-parole du Département d’Etat des USA. Ce dernier avait exprimé de « graves inquiétudes quant à l’ingérence politique dans le système de justice pénale du Bénin », après le procès de Madougou et de Aïvo.

Pour le Porte-parole du gouvernement béninois, le constat des Etats-Unis n’est pas juste. « Les Institutions jouent leurs rôles, puisque nous sommes dans un système de séparation de pouvoir », a dit Wilfried Léandre Houngbédji, selon les propos rapportés par Frissons radio. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement estime que « le gouvernement a joué sa partition ».

Les Etats-Unis se disent « alarmés par la poursuite de l’érosion de l’espace pour la dissidence, l’augmentation globale des restrictions à l’autonomie participative et à la liberté d’expression, et le ciblage systématique des personnalités politiques de l’opposition ». Ils invitent le gouvernement béninois à démontrer que « le système judiciaire ne sera pas utilisé à des fins politiques » afin de « restaurer l’ancienne réputation du Bénin en tant que leader régional de la gouvernance démocratique et de l’État de droit ».

Il faut signaler que le Porte-parole du Département d’Etat des USA, n’est pas la seule autorité américaine à se prononcer sur cette actualité. L’administratrice des agences des Etats-Unis pour le développement international, Samantha Power, a aussi commenté la condamnation de Madougou et Aïvo. « Le gouvernement béninois ne doit pas utiliser la justice à des fins politiques. Les Etats Unis suivent de près la situation au Bénin », a-t-elle dit.

10 ans de prison pour Joël Aïvo et 20 ans pour Reckya Madougou

Pour « blanchiment de capitaux et complot contre la sûreté de l’Etat », Joël Aïvo, universitaire et constitutionnaliste de renom, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 45 millions francs CFA d’amende. Reckya Madougou, quant à elle, en a eu le double, pour complicité d’actes de terrorisme. L’ancienne ministre a écopé de 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions francs CFA.