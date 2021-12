Bénin: ce que propose le MPL pour la libération de Madougou et Aïvo

La condamnation de Joël Aïvo et de Reckya Madougou continue de susciter des réactions dans le rang des acteurs politiques. Le Mouvement Populaire de Libération (MPL) ne reste pas indifférent à cette actualité. Dans une sortie médiatique, le parti analyse la situation et propose des solutions pour un règlement définitif de la crise électorale d’avril 2021.

Les arrestations et condamnations en lien avec la crise électorale d’avril 2021 s’apparente, selon le MPL à une situation de « deux maisons qui brûlent ». « Deux maisons brûlent aujourd’hui. Au MPL, nous apportons non seulement de l’eau pour protéger la nôtre mais nous en apportons aussi pour aider à éteindre le feu ardent qui brûle chez les camarades Joël Aïvo et de Reckya Madougou et tous les autres qui ont été condamnés ou en attente de jugement », a déclaré Expérience Tèbè, président du MPL.

Il est indéniable que ces condamnations avec les milliers de détenus considérés pour nous comme des otages politiques dans le cadre de la crise électorale d’avril 2021 mettent à mal l’image de notre pays et de notre démocratie en inscrivant le Bénin sur la ligne rouge des pays ou sévit une dictature d’oppressions et de privation des libertés Expérience Tèbè

Pour la libération de Joël Aïvo, de Reckya Madougou et de tous les autres détenus, qu’il considère comme des « otages politiques », le MPL invite le président Patrice Talon a usé de tous les moyens légaux possibles. « Comme les camarades qui viennent d’être condamnés, qui pour blanchiment d’argent, atteinte à la sûreté de l’Etat et qui pour financement de terrorisme, nous demandons au Chef de l’Etat qui est le premier magistrat et qui connaît le parcours de ces jeunes qui ont beaucoup donné et pourraient encore le faire à notre pays, d’user de tous les moyens légaux possibles pour qu’ils sortent de là très rapidement ».

Le parti propose une solution politique pour un règlement définitif de la crise. « Au nom de la paix et de la décrispation du climat politique, il est indispensable que l’action judiciaire avec ses corollaires soit suspendue au profit d’une solution politique de règlement définitif de la crise électorale d’avril 2021 », a suggéré Expérience Tèbè.

« Qu’ils se rassurent que le combat continuera jusqu’à leur libération »

Le MPL exprime sa compassion et sa proximité à l’endroit de Joël Aïvo, de Reckya Madougou et de tous les opposants détenus. « A Joël Aïvo, Reckya Madougou et tous les autres, nous voudrons ainsi au nom de la

jeunesse béninoise leur exprimer notre sincère compassion et notre proximité de pensée. Qu’ils se rassurent que le combat continuera jusqu’à leur libération », assure Tèbè.

Par ailleurs, Expérience Tèbè invite les autres entités de l’opposition à rester vigilants et animés d’un esprit de discernement. « A nos collègues de l’opposition, il faut une nette démarcation entre les politiques et les hommes de rang, car tout rapport entre ces deux catégories d’acteurs quel que soit la nature sera perçue comme source d’insécurité et d’instabilité par le régime qui ne se fera pas prier pour en user et abuser aux fins d’éliminer les adversaires politiques », a-t-il déclaré.

Pour rappel, accusé de « blanchiment de capitaux et complot contre la sûreté de l’Etat », Joël Aïvo, universitaire et constitutionnaliste de renom, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle et 45 millions francs CFA d’amende. Reckya Madougou, quant à elle, en a eu le double, pour complicité d’actes de terrorisme. L’ancienne ministre a écopé de 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 50 millions francs CFA.