Bénin – Bac 2022: ouverture du registre d’inscriptions des candidats (pièces à fournir)

Dans le cadre de l’organisation du Bac, session unique de juin 2022, l’Office du Baccalauréat ouvre le registre d’inscription et fixe les pièces à fournir.

Pour la constitution des dossiers d’inscription à l’examen du Baccalauréat 2022 (Bac 2022), les potentiels candidats doivent fournir deux types de pièces. Selon la note de service signée du Directeur de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Silva, on distingue les pièces communes et les pièces spécifiques. Les pièces communes sont exigées à tous les candidats.

Les pièces communes et spécifiques

Il faut rappeler que pour le compte de la session de juin 2021, 82 938 candidats étaient à l’assaut du Baccalauréat. On y retrouve 31 931 filles et 51 007 candidats de sexe masculin. A l’analyse de ces chiffres, on note une baisse comparativement à la session de 2020, qui avait enregistré un total de 95 413 candidats.