Bénin – Attaque djihadiste: les soldats blessés complètement hors de danger (Photos)

A la suite de l’attaque terroriste survenue dans la région de Porga qui a coûté la vie à deux soldats béninois, les éléments des forces armées blessés et pris en charge dans les hôpitaux, ont été déclarés complètement hors de danger.

Le ministre de la Défense nationale Fortunet Alain Nouatin, s’est rendu aux chevets des soldats blessés dans une attaque terroriste dans le nord du Bénin et a pris des nouvelles de leur état de santé. Il a apporté un message de réconfort à ses éléments et leur a assuré le soutien total du gouvernement béninois face aux risques liés à l’exercice de leur métier. « L’Etat béninois fera encore davantage pour mieux vous protéger et mieux vous former contre ces types d’attaques afin que plus jamais nous n’enregistrons ces dégâts », a indiqué le ministre.

Lors de sa visite, l’autorité a parcouru toutes les salles d’hospitalisation et pris individuellement les nouvelles de chaque soldat. Selon les informations, les éléments semblaient tous détendus et avaient assez bonne mine. Un médecin a donné l’assurance que le pronostic vital des soldats n’est plus engagé et que certains d’entre eux devraient être sortis ce lundi. Aussi, le chef d’Etat-major des armées le Contre-amiral Patrick AHO, a salué le travail des hommes de santé et les a remercié pour la promptitude.

Pour rappel, le Bénin a essuyé une violente attaque terroriste la semaine dernière alors que des djihadistes ont pris d’assaut un poste avancé de l’armée dans la localité de Porga au nord du pays. Deux militaires béninois dont un officier ont été tués et plusieurs autres blessés. Les terroristes ont battu en retraite après des combats acharnés, laissant derrière eux, un terroriste mort. Il s’agit de la toute première attaque armée directe contre les forces de défense du Bénin depuis le début de l’insurrection dans la région du Sahel voisin.