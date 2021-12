Bénin: après Julien Affovoh, 02 autres responsables de l’UNSEB arrêtés

Le premier Vice-président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (Unseb), Alexandre Hounyo et Alexis Hounyo Secrétaire général de la même organisation, ont été interpellés par la police républicaine. Leur arrestation est liée à la récente bagarre qui s’est déroulée entre des membres de l’Unseb et de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (Fneb).

Après l’arrestation du président de l’Unseb, Julien Affovoh, la police met la main sur Alexandre Hounyo et Alexis Hounyo. Ils se sont rendus au Tribunal pour assister à la nouvelle présentation de leur président au Procureur de la République du Tribunal de Calavi, quand ils ont été pris par surprise.

Avec Julien Affovoh dont la garde à vue avait été prorogée le jeudi 23 décembre dernier, ils ont été présentés sur place au Procureur. Au moment où nous mettons sous presse, la décision du Procureur n’est pas encore connue. Les mis en cause attendent donc d’être fixés sur leur sort. Julien Affovoh et les frères Hounyo sont interpellés suite à la violente bagarre survenue à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).

Dans cet affrontement, on dénombre 12 blessés, dont 6 dans chaque camp. L’Unseb et la Fneb s’accusent mutuellement. Selon le président de la Fneb, il a été question d’une « agression préméditée » de la part de l’Unseb. Une déclaration que Julien Affovoh de l’Unseb rejette.