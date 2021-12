Bénin: Alassane Soumanou remplace Boni Yayi à la présidence d’honneur de la FCBE

Alassane Soumanou est désormais le président d’honneur du parti la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Il a été désigné pour remplacer l’ancien président de la République Boni Yayi, au cours du congrès extraordinaire tenu ce samedi 11 décembre 2021 à Dassa.

Après les vagues de démissions, la FCBE remembre ses instances de gestions. Les postes vacants au sein du Bureau exécutif ont été, en effet, pourvus ce samedi, au cours du congrès extraordinaire du parti. C’est dans cette même logique que la présidence d’honneur a été dotée d’un nouveau chef. Il s’agit d’Alassane Soumanou, qui avait conduit la liste du parti à la présidentielle d’avril 2021.

Boni Yayi vient donc d’être remplacé par l’un de ses « produits », et sa page définitivement fermée dans les documents de cette formation politique dont il a tenu les rênes pendant plus de 10 ans. L’ancien Chef d’Etat, avait démissionné de la présidence d’honneur des « cauris » le 27 juillet 2020. Il avait accusé Paul Hounkpè et Cie d’être de connivence avec le régime actuel dont il critique sévèrement la gouvernance.

Invité à se prononcer sur le départ de Boni Yayi de la FCBE, Alassane Soumanou avait affirmé que l’ex-locataire de la Marina a fait une erreur d’appréciation politique. « Je peux reprocher à notre leader, le Président Boni Yayi d’avoir quitté le parti qu’il a créé. Je pense que c’est une erreur d’appréciation politique. Créer un parti, le gérer sans penser à la relève est une véritable erreur », avait-il déclaré.