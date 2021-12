Bénin: 3 organes de presse condamnés par l’ODEM pour acharnement contre Boni Yayi

L’observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (ODEM) a, dans une décision en date du Mercredi 22 Décembre 2021, condamné six organes de presse écrite pour violation du code de déontologie. Trois parmi eux ont été épinglés pour acharnement contre l’ancien président Boni Yayi.

Six organes de presse écrite ont subi la sanction de l’observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias. Il est reproché à trois d’entre eux, le non respect de la démarche du contradictoire dans une information politique relative à l’ancien président Boni Yayi.

En effet, dans le traitement d’une activité politique relative à cette personnalité politique, il est constaté non seulement l’absence du contradictoire mais également un acharnement pour ternir l’image de marque d’une personnalité d’Etat. L’ODEM déplore le caractère injurieux, diffamatoire et excessif de ces productions journalistiques.

Les trois organes de presse écrite concernés par cette condamnation sont les quotidiens : « Le Béninois Libéré », « Le Potentiel » et « Le Matinal ». Ils sont reconnus coupables de violation des articles 2,6,8,12,15,17 et 20 du code de déontologie de la presse béninoise.

Les trois autres organes de presse ont été condamnés suite à des plaintes formulées par Madame Judith Glidja, directrice générale de la poste à l’encontre de « l’Evènement du jour », de « Nassara » et de « Soleil Bénin Info ».

Dans sa décision de ce mercredi 22 Décembre 2021, l’observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias à condamné ces trois organes pour violation du code de la déontologie de la presse béninoise en ses articles 2 et 6.

L’ODEM reproche aux auteurs des articles querellés, de verser dans des affirmations gratuites. Les journalistes condamnés n’ont fait preuve d’aucun effort de recoupement auprès des responsables de la poste et se donnent de façon cyclique, le loisir de s’en prendre à la DG Poste. Lire ci-dessous l’intégralité de la décision de l’ODEM.

Décision de l’ODEM